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Макс Ферстаппен после поула: «Очевидно, что рождение дочери не сделало меня медленнее»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, в которой сумел завоевать поул.

Источник: Спортс"

На неделе перед Гран-при у Ферстаппена и его девушки Келли Пике родилась дочь Лили, и Макс так же ответил на множество шуток в отношении того, что появление ребенка могло сделать его медленнее.

"Было здорово провести несколько дней дома, прежде чем приехать в Майами — ну, знаете, после рождения дочери. Ты хочешь быть уверен в том, что все в порядке.

Ну и, очевидно, рождение дочери не сделало меня медленнее, это радует. Думаю, эту тему можно окончательно забыть и больше не упоминать. Ну и да, сейчас стараешься побыстрее со всем разобраться.

Я в любом случае по ходу дня поддерживаю связь со своей девушкой (Келли Пике). Она присылает мне фотографии, мы общаемся по видеосвязи, и так далее. Да, теперь у нас стало на одного члена семьи больше.

Думал ли я, что рождение ребенка как-то на меня повлияет (как на гонщика)? Конечно нет, я не обращаю внимания на столь глупые заявления, и просто продолжаю заниматься своим делом.

Мне кажется, в прошлом было предостаточно гонщиков, которые становились чемпионами и после рождения детей. Я правда не знаю, откуда пошли все эти разговоры", — рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен взял поул в Майами — лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке.