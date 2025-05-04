Шарль Леклер: «Не думаю, что нам стоит ожидать чудес в завтрашней гонке»

"Я не хочу признавать наше текущее положение. Мы недостаточно хороши. И это разочаровывает. Например, в такой день как сегодня, когда с начала сезона прошло уже несколько гонок, когда тебе кажется, что ты хорошо выполняешь свою работу. Но потом ты финишируешь 4−5−6−7−8-м, и это очень досадно. То есть, ты не получаешь удовлетворения от выполненной работы.
Я просто надеюсь, что нам как можно быстрее удастся перевернуть ситуацию. Но в данный момент положение такое, какое есть. И я мало что могу с этим сделать.
Не думаю, что нам стоит ожидать чудес в завтрашней гонке. Уик-энд складывается для нас тяжело с самой первой практики, и нам трудно отыграться. Я не знаю, я выложусь на максимуме и буду надеяться, что наш гоночный темп будет так же силен, как был в Джидде, хотя у этой трассы совсем другие характеристики. На бумаге нас ждет трудная гонка", — рассказал Леклер.
Ферстаппен взял поул в Майами — лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке.