Шарль Леклер: «Не думаю, что нам стоит ожидать чудес в завтрашней гонке»

"Я не хочу признавать наше текущее положение. Мы недостаточно хороши. И это разочаровывает. Например, в такой день как сегодня, когда с начала сезона прошло уже несколько гонок, когда тебе кажется, что ты хорошо выполняешь свою работу. Но потом ты финишируешь 4−5−6−7−8-м, и это очень досадно. То есть, ты не получаешь удовлетворения от выполненной работы.