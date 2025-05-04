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Оскар Пиастри о 4-м месте в квалификации: «Болид работал великолепно и заслуживал большего»

Пилот «Макларена» прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Майами, в которой стал четвертым.

"Я немного выпал из ритма. Мой лучший круг в квалификации — первая попытка во втором сегменте. Я достиг пика чуть раньше.

Я не смог войти в ритм в третьем сегменте. Болид работал великолепно и заслуживал большего, но оба круга в третьем сегменте получились весьма неряшливыми. Такова цена ошибок, за которые пришлось заплатить", — сказал Пиастри.

Оскар также поделился мыслями о шансах провести успешную гонку:

"Впереди будет плотная борьба. Мы видели, насколько плотные времена были в квалификации — добиться прогресса было трудно. Думаю, улучшить результат возможно, да и с погодой все не так уж просто. Мне кажется, мы сможем выступить лучше, но это будет сложно.

Я постараюсь набрать максимально возможное количество очков. Слишком рано думать о чемпионате, так что я попытаюсь отыграть столько позиций, сколько смогу — но чисто ради хорошего результата завтра, ничего более".

Гран-при Майами-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Антонелли — 3-й, Пиастри — 4-й.