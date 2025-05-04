Оскар Пиастри о 4-м месте в квалификации: «Болид работал великолепно и заслуживал большего»

"Впереди будет плотная борьба. Мы видели, насколько плотные времена были в квалификации — добиться прогресса было трудно. Думаю, улучшить результат возможно, да и с погодой все не так уж просто. Мне кажется, мы сможем выступить лучше, но это будет сложно.