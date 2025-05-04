Оскар Пиастри о 4-м месте в квалификации: «Болид работал великолепно и заслуживал большего»

"Я немного выпал из ритма. Мой лучший круг в квалификации — первая попытка во втором сегменте. Я достиг пика чуть раньше.
Я не смог войти в ритм в третьем сегменте. Болид работал великолепно и заслуживал большего, но оба круга в третьем сегменте получились весьма неряшливыми. Такова цена ошибок, за которые пришлось заплатить", — сказал Пиастри.
Оскар также поделился мыслями о шансах провести успешную гонку:
"Впереди будет плотная борьба. Мы видели, насколько плотные времена были в квалификации — добиться прогресса было трудно. Думаю, улучшить результат возможно, да и с погодой все не так уж просто. Мне кажется, мы сможем выступить лучше, но это будет сложно.
Я постараюсь набрать максимально возможное количество очков. Слишком рано думать о чемпионате, так что я попытаюсь отыграть столько позиций, сколько смогу — но чисто ради хорошего результата завтра, ничего более".
Гран-при Майами-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Антонелли — 3-й, Пиастри — 4-й.