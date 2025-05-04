Льюис Хэмилтон: «Что бы мы ни делали, при каждом выезде на трассу машина ведет себя нестабильно»

"Мы не оставим попыток прибавить. Позади всего шесть этапов, но да, у нас действительно большие трудности. Мы делаем все возможное, чтобы не сбиваться на кардинальные изменения настроек болида, но что бы мы ни делали, при каждом выезде на трассу машина ведет себе нестабильно.