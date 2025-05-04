Льюис Хэмилтон: «Что бы мы ни делали, при каждом выезде на трассу машина ведет себя нестабильно»

"Мы не оставим попыток прибавить. Позади всего шесть этапов, но да, у нас действительно большие трудности. Мы делаем все возможное, чтобы не сбиваться на кардинальные изменения настроек болида, но что бы мы ни делали, при каждом выезде на трассу машина ведет себе нестабильно.
У нас есть проблемы с тормозами, проблемы с нестабильностью поведения машины, и мы в целом недостаточно быстры. Нам сложно даже просто пробиться в третий сегмент квалификации.
И когда вы оказываетесь в положении отстающего, набирать очки становится сложнее. Завтра нас ждет тяжелая работа, но мы все равно постараемся. Для меня ничего не меняется, я привык — нужно просто продолжать попытки. А на следующей неделе я вернусь на базу и мы продолжим работать", — рассказал Хэмилтон.
Ферстаппен взял поул в Майами — лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке.