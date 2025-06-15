Макс Ферстаппен о результате квалификации: «Всегда предпочту начинать гонку с первой позиции»

"Я хорошо чувствую себя на протяжении всего уик-энда. Машина находится в хорошем диапазоне рабочих настроек.
Здесь твоя машина должна быть весьма эффективна на прямых, чего нам в целом удалось добиться, так что, в общем и целом, я доволен квалификацией. Машина снова работала весьма хорошо.
Тяжелым был выбор шин — не было понятно, какой тип резины использовать. Но я думаю, что в итоге мы сделали правильный выбор [в пользу «медиума»].
Что касается стартовой позиции (и возможного преимущества 2-го места за счет слип-стрима на стартовом рывке), то я всегда предпочту начинать гонку с первой позиции, находясь впереди.
Но в целом все нормально. Посмотрим, что будет завтра. Я уже доволен тем, чего мы добились сегодня, оказавшись на первом ряду стартовой решетки. Надеюсь, завтра мы проведем хорошую гонку", — рассказал Ферстаппен.
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