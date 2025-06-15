Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»

«Потрясающий день! Последний круг получился, пожалуй, одним из самых волнующих в жизни: на руле у меня была дельта, и я видел, что с каждым поворотом еду на десятую быстрее. Когда я добрался до последнего поворота, отрыв был шесть десятых, и я подумал: “Мощный круг”.