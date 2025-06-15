Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»

«Потрясающий день! Последний круг получился, пожалуй, одним из самых волнующих в жизни: на руле у меня была дельта, и я видел, что с каждым поворотом еду на десятую быстрее. Когда я добрался до последнего поворота, отрыв был шесть десятых, и я подумал: “Мощный круг”.
То, что мы пересекли черту и стали первыми — настоящий сюрприз, но я очень доволен", — поделился эмоциями от успеха Расселл.
Джордж также ответил на вопрос о борьбе с Максом:
"Мы друзья. Все хорошо.
У меня чуть больше запас по штрафным баллам. Посмотрим".
У Ферстаппена 11 штрафных баллов после столкновения с Расселлом в Испании, чемпион находится на грани дисквалификации на этап, на счету британца один балл за последний год.
Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 3-й.