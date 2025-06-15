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Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул к Гран-при Канады, его соперник из «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым.

Источник: Спортс"

«Потрясающий день! Последний круг получился, пожалуй, одним из самых волнующих в жизни: на руле у меня была дельта, и я видел, что с каждым поворотом еду на десятую быстрее. Когда я добрался до последнего поворота, отрыв был шесть десятых, и я подумал: “Мощный круг”.

То, что мы пересекли черту и стали первыми — настоящий сюрприз, но я очень доволен", — поделился эмоциями от успеха Расселл.

Джордж также ответил на вопрос о борьбе с Максом:

"Мы друзья. Все хорошо.

У меня чуть больше запас по штрафным баллам. Посмотрим".

У Ферстаппена 11 штрафных баллов после столкновения с Расселлом в Испании, чемпион находится на грани дисквалификации на этап, на счету британца один балл за последний год.

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 3-й.