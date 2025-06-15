Ландо Норрис: «Не лучшая квалификация, слишком много ошибок с моей стороны»

В целом наш гоночный темп выглядит неплохо, но, с другой стороны, он не так хорош, как у Макса. На этой трассе у нас очевидно нет привычного преимущества в скорости, как на других Гран-при. Потому что на этой трассе важна стабильность болида и то, насколько хорошо машина может атаковать поребрики, ездить по кочкам, работать в условиях низкого уровня сцепления с трассой.