Гельмут Марко: «Ред Булл» доволен 2-й стартовой позицией, «Мерседес» гораздо хуже в плане износа шин"

По мнению советника австрийской команды Гельмута Марко, Ферстаппен получит преимущество в гоночном режиме.
"Мы довольны.
Если посмотреть на длинные отрезки, «Мерседес» смотрелся гораздо хуже в плане износа шин. В прошлом году [Ферстаппен] также стартовал вторым, и все получилось", — сказал Марко в эфире ServusTV.
Гельмут прокомментировал выбор покрышек — Ферстаппен, как и Расселл, проехал быстрейший круг на «медиуме»:
"Составы были относительно близки, так что мы сохранили оба типа, ведь температура к концу сессии довольно сильно упала.
Трудное решение, и нам либо повезло, либо мы заранее запланировали, чтобы были оба типа шин".
Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 3-й.