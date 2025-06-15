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Гельмут Марко: «Ред Булл» доволен 2-й стартовой позицией, «Мерседес» гораздо хуже в плане износа шин"

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место в квалификации к Гран-при Канады, с первой позиции стартует гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Источник: Спортс"

По мнению советника австрийской команды Гельмута Марко, Ферстаппен получит преимущество в гоночном режиме.

"Мы довольны.

Если посмотреть на длинные отрезки, «Мерседес» смотрелся гораздо хуже в плане износа шин. В прошлом году [Ферстаппен] также стартовал вторым, и все получилось", — сказал Марко в эфире ServusTV.

Гельмут прокомментировал выбор покрышек — Ферстаппен, как и Расселл, проехал быстрейший круг на «медиуме»:

"Составы были относительно близки, так что мы сохранили оба типа, ведь температура к концу сессии довольно сильно упала.

Трудное решение, и нам либо повезло, либо мы заранее запланировали, чтобы были оба типа шин".

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 3-й.