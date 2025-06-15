Шарль Леклер: «Болид был достаточно хорош, чтобы взять поул — но я все испортил»

Не знаю, было ли правильным решение отправиться на круг пораньше или нет. Все закончилось тем, что мы наткнулись на Изака в середине шестого или седьмого поворота. Он был впереди в 100 метрах — но в случае с этими болидами и этим треком это означало потерю сцепления.