Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что мы сможем побороться и после старта с 5-й позиции»

Надеюсь, что смогу получить удовольствие от гонки и после старта с третьего ряда. Не знаю, вернутся ли проблемы, которые были в Испании, или нет. Я надеюсь, что нет. На каждой трассе, куда я приезжаю, для меня все в новинку, потому что я впервые выступают на этой трассе на болиде «Феррари», который сильно отличается (от «Мерседеса»), и адаптироваться к этим изменениям весьма непросто.