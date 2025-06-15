Карлос Сайнс об Аджаре: «Натыкаешься на какого-то парня посреди трассы — и твой уик-энд разрушен»

"Что ж, меня не волнует, был ли я быстр. Если ты приезжаешь [на Гран-при] и натыкаешься на какого-то парня посреди трассы, что полностью уничтожает твою квалификацию, то это означает, что твой уик-энд разрушен.
Я на 17-м месте, в то время как должен был сегодня бороться за третий сегмент и топ-8 — так что я невероятно расстроен.
Я видел его [Аджара] между третьим и четвертым поворотом. Удивился, что он не ушел в сторону. Я уже потерял десятую или две из-за грязного воздуха. Я тогда подумал: «Ладно, он ведет такую игру, оставляя меня в грязном воздухе».
Это не блокировка, но, возможно, он раздал мне грязный воздух, чтобы попытаться сохранить место во втором сегменте. Вероятно, он был на грани вылета и пытался намеренно оставить меня в грязном воздухе.
Затем при входе в пятый поворот я понял, что он не собирается уходить с дороги, что мне придется поднять ногу с газа и пройти его по внутренней траектории в шестом повороте. Как будто это гонка — очевидно, мне пришлось войти в шестой и седьмой поворот под плохим углом.
Я потерял там еще две-три десятые — в итоге лишился трех-четырех десятых на том круге, что оставило нас в 20 миллисекундах от прохода в Q2. Настолько серьезным перевесом мы обладали сегодня.
По правде говоря, это очень огорчает — но что есть, то есть", — сказал Сайнс.
Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 3-й.