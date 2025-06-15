Карлос Сайнс об Аджаре: «Натыкаешься на какого-то парня посреди трассы — и твой уик-энд разрушен»

Затем при входе в пятый поворот я понял, что он не собирается уходить с дороги, что мне придется поднять ногу с газа и пройти его по внутренней траектории в шестом повороте. Как будто это гонка — очевидно, мне пришлось войти в шестой и седьмой поворот под плохим углом.