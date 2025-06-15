Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аджар потерял три позиции на старте Гран-при Канады за блокировку Сайнса

Пилот «Рейсинг Буллз» квалифицировался девятым на Гран-при Канады, однако потерял несколько позиций после судейского решения.

Источник: Спортс"

В первом сегменте возвращавшийся в боксы Аджар оказался на пути проезжавшего собственный круг Карлоса Сайнса и заблокировал испанца в шестом повороте.

Изак отметил, что команда сообщила ему о приближавшемся «Уильямсе» — но затем заявила, что Сайнс бросил свой круг. Хотя пилот «Рейсинг Буллз» видел соперника в зеркалах, он предпочел довериться команде — однако, осознав ошибку, попытался пропустить Карлоса вперед.

Тем не менее судьи сочли действия франко-алжирца за блокировку другого пилота и выдали соответствующий штраф в виде потери трех позиций. В результате Аджар опустился в протоколе на 12-е место.

За счет этого Алекс Албон поднялся на 9-ю строчку, Франко Колапинто стал 10-м, а Нико Хюлькенберг — 11-м.

Карлос Сайнс об Аджаре: «Натыкаешься на какого-то парня посреди трассы — и твой уик-энд разрушен».