Аджар потерял три позиции на старте Гран-при Канады за блокировку Сайнса

Изак отметил, что команда сообщила ему о приближавшемся «Уильямсе» — но затем заявила, что Сайнс бросил свой круг. Хотя пилот «Рейсинг Буллз» видел соперника в зеркалах, он предпочел довериться команде — однако, осознав ошибку, попытался пропустить Карлоса вперед.