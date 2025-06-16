Оскар Пиастри: «Не назвал бы свой текущий отрыв в чемпионате комфортным»

"Как я уже говорил, я думаю, что все останется как прежде. Если бы мы столкнулись в повороте, явно действовали бы как-то неправильно и слишком агрессивно — то это одно.
Но в данной ситуации это просто был несчастный случай со столкновением на прямой. Так что, на мой взгляд, вряд ли случившееся изменит общий подход. Ведь мне кажется, что примерно так и должна вестись борьба, ведь мы оба претендуем на победу в чемпионате.
Впереди нас по-прежнему ждет очень длинный путь в чемпионате, а что касается текущего отрыва, то он исчезнет, если Ландо выиграет три гонки, а я в этих гонках буду приезжать вторым. Так что я бы не назвал свой текущий отрыв комфортным, да и не так я хочу увеличивать отрыв в чемпионате.
Этот уик-энд я сам провел недостаточно сильно. Да и как команда мы поняли, что нам может быть трудно, и что нам нужно становиться сильнее. Так что нам есть над чем работать, и мы явно не будем удовлетворены финишем на четвертом месте", — рассказал Пиастри.
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