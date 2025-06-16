Оскар Пиастри: «Не назвал бы свой текущий отрыв в чемпионате комфортным»

Этот уик-энд я сам провел недостаточно сильно. Да и как команда мы поняли, что нам может быть трудно, и что нам нужно становиться сильнее. Так что нам есть над чем работать, и мы явно не будем удовлетворены финишем на четвертом месте", — рассказал Пиастри.