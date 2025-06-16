Нико Росберг об аварии Норриса и Пиастри: «Нет необходимости обвинять Ландо. Нужно обсудить произошедшее»

«Во-первых, мы благодарны “Макларену” за то, что им позволяют бороться. Было очень захватывающе, мы наблюдали невероятную борьбу, где они шли бок о бок.
Ландо потрясающе ворвался в шпильку, после чего он допустил очень странную ошибку. Очень-очень странную. Это лишь одна из многих ошибок — а потом он допускает еще более крупную.
Он полностью сосредоточился на атаке, не попытался даже сманеврировать — просто сохранил полный газ, что весьма странно. Он придерживался [внутренней] траектории — а ведь там не было пространства. Весьма неуклюже.
[В этом инциденте] не так трудно разобраться, ведь Пиастри тут явно остался в стороне, он ничего не сделал. Ландо и Андреа [Стелла, руководитель команды] просто должны поговорить друг с другом и прийти к пониманию.
Нет необходимости обвинять [Норриса]. Нужно обсудить произошедшее и во всем разобраться", — сказал Росберг.
Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую.