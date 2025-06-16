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Нико Росберг об аварии Норриса и Пиастри: «Нет необходимости обвинять Ландо. Нужно обсудить произошедшее»

Эксперт Sky Sports и чемпион 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, в результате которого британец сошел на Гран-при Канады.

Источник: Спортс"

«Во-первых, мы благодарны “Макларену” за то, что им позволяют бороться. Было очень захватывающе, мы наблюдали невероятную борьбу, где они шли бок о бок.

Ландо потрясающе ворвался в шпильку, после чего он допустил очень странную ошибку. Очень-очень странную. Это лишь одна из многих ошибок — а потом он допускает еще более крупную.

Он полностью сосредоточился на атаке, не попытался даже сманеврировать — просто сохранил полный газ, что весьма странно. Он придерживался [внутренней] траектории — а ведь там не было пространства. Весьма неуклюже.

[В этом инциденте] не так трудно разобраться, ведь Пиастри тут явно остался в стороне, он ничего не сделал. Ландо и Андреа [Стелла, руководитель команды] просто должны поговорить друг с другом и прийти к пониманию.

Нет необходимости обвинять [Норриса]. Нужно обсудить произошедшее и во всем разобраться", — сказал Росберг.

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