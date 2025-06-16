Фредерик Вассер: «Слишком много ошибок “Феррари” для одного уик-энда»

В квалификации мы поставили рекорд в первом секторе, а затем бросили круг. По темпу мы не так сильно отставали — проблема в том, что мы не собрали все воедино — если в гонке ты оказываешься в трафике, то теряешь время. Но, честно говоря, нам не нужно менять абсолютно все.