Шарль Леклер о 5-м месте: «Меня сдержала стартовая позиция, а не стратегия “Феррари”. Потенциал в машине был»

"В первой части гонки я был вполне уверен, особенно когда увидел, что Расселл ехал не сильно быстрее с новыми шинами. Ситуация с деградацией оказалась лучше, чем мы ожидали. Но на пит-уолл всегда больше информации, чем у нас в машине.