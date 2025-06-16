Макс Ферстаппен об инциденте за машиной безопасности: «В какой-то момент Расселл резко замедлился, что привело к недопониманию»

В целом же мне сложно сказать, чего нам не хватило. Как команда, мне кажется, мы отработали хорошо. Мы не допускали ошибок, машина работала нормально. Просто в гонке нам не хватало темпа. И, опять же, на первых отрезках гонки износ шин был слишком сильным. И по ходу гонки нам пришлось много обороняться.