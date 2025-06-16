Ландо Норрис: «Макларен» — моя семья. Чувствую, что подвел свою команду"

«Макларен» — моя семья. Я выступаю за них каждый уик-энд. Я стараюсь приносить им хорошие результаты — стараюсь больше, чем для самого себя. Так что когда я подвожу их таким образом и выставляю себя дураком, как сегодня, то сильно сожалею.