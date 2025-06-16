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Ландо Норрис: «Макларен» — моя семья. Чувствую, что подвел свою команду"

Пилот «Макларена» сожалеет о столкновении с напарником Оскаром Пиастри, в результате которого сошел на Гран-при Канады.

Источник: Спортс"

"Я рад, что Оскар поддержал меня. Конечно, он будет недоволен произошедшим. Если бы я был на его месте, то тоже был бы не в восторге.

Я должен извиниться перед ним за то, что так рисковал. Он честно и плотно боролся со мной вплоть до того момента — именно так и хочется гоняться. Никто не сделал ничего неправильного — кроме меня.

«Макларен» — моя семья. Я выступаю за них каждый уик-энд. Я стараюсь приносить им хорошие результаты — стараюсь больше, чем для самого себя. Так что когда я подвожу их таким образом и выставляю себя дураком, как сегодня, то сильно сожалею.

Я не горжусь этим, чувствую себя виноватым, чувствую, что подвел свою команду. А для меня это худшее чувство. Так что, конечно, мне нужно извиниться перед всеми — и Оскаром в том числе", — сказал Норрис.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую.