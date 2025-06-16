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Кристиан Хорнер: «Мы подали на рассмотрение стюардам два протеста. Посмотрим, что они скажут»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, на что именно команда подала проест в отношении Джорджа Расселла после финиша Гран-при Канады.

"Мы подали на рассмотрение стюардам два протеста, которые бы хотели, чтобы они изучили.

Первый протест касается неосторожного и хаотичного пилотажа Расселла позади машины безопасности — когда Джордж резко затормозил, очевидно, высматривая Макса в зеркалах заднего вида.

Второй протест касается расстояния, оставленного позади машины безопасности — которое, очевидно, было слишком большим, и превышало допустимую дистанцию минимум в три раза.

Очевидно, что мы имеем право подать подобные протесты, и теперь решение остается за стюардами. Посмотрим, что они скажут", — рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона.