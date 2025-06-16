«Первый среди смертных». Фернандо Алонсо о 7-м месте на Гран-при Канады

"Хороший уик-энд. Вчерашняя квалификация сыграла ключевую роль для хорошей гонки. Хотя трафика было не так много, все равно пришлось обгонять машины с разными стратегиями, но в итоге мы финишировали выше средней группы, первыми среди смертных — на восьмом месте, которое стало седьмым после схода Норриса.
Считаю, Канада — особенно подходящее место для нас. Если сравнивать с предстоящими гонщиками, Канада самая приятная, и мы этим воспользовались«, — произнес двукратный чемпион “Формулы-1” в беседе с DAZN.
Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен — 2-й, Антонелли — 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри.