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«Первый среди смертных». Фернандо Алонсо о 7-м месте на Гран-при Канады

На Гран-при Канады пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал седьмым после старта шестым.

Источник: Спортс"

"Хороший уик-энд. Вчерашняя квалификация сыграла ключевую роль для хорошей гонки. Хотя трафика было не так много, все равно пришлось обгонять машины с разными стратегиями, но в итоге мы финишировали выше средней группы, первыми среди смертных — на восьмом месте, которое стало седьмым после схода Норриса.

Считаю, Канада — особенно подходящее место для нас. Если сравнивать с предстоящими гонщиками, Канада самая приятная, и мы этим воспользовались«, — произнес двукратный чемпион “Формулы-1” в беседе с DAZN.

Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен — 2-й, Антонелли — 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри.