Джордж Расселл: «Победа нисколько не повредит переговорам о сезоне-2026. Чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо, готов к борьбе за титул»

"[Победа] не повредит! Нисколько не повредит.
Но, знаете, как я уже много раз говорил, я вообще не переживаю по поводу следующего года. Я знаю, что останусь на решетке в следующем сезоне. Чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо. Я по-прежнему чувствую, что способен на большее. Я чувствую себя готовым к борьбе за титул. И такие результаты, как сегодня или в Бахрейне в этом году показывают: мы готовы воспользоваться даже половинчатым шансом.
И я полностью спокоен. Я просто наслаждаюсь моментом, наслаждаюсь своей борьбой и двигаюсь неделя за неделей", — заявил Расселл.
Джордж Расселл о победе: «Потрясающий день для “Мерседеса”, рад увидеть Антонелли на подиуме».
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