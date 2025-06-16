Джордж Расселл: «Победа нисколько не повредит переговорам о сезоне-2026. Чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо, готов к борьбе за титул»

Но, знаете, как я уже много раз говорил, я вообще не переживаю по поводу следующего года. Я знаю, что останусь на решетке в следующем сезоне. Чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо. Я по-прежнему чувствую, что способен на большее. Я чувствую себя готовым к борьбе за титул. И такие результаты, как сегодня или в Бахрейне в этом году показывают: мы готовы воспользоваться даже половинчатым шансом.