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Андреа Стелла: «Макларен» поддерживает Норриса. Все было бы иначе, если бы он не извинился"

Руководитель «Макларена» считает, что команде нужно поддержать Ландо Норриса после его аварии с напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Канады.

Источник: Спортс"

"Наша команда должна продемонстрировать полную поддержку Ландо. Мы проведем беседы — вероятно, даже суровые. Но нет никаких сомнений в том, что мы поддерживаем Ландо.

Ситуация сложилась бы иначе, если бы Ландо не взял на себя ответственность и не извинился. [Авария] это результат просчета, неправильной оценки с гоночной точки зрения, чего, очевидно, не должно происходить. Но в то же время это часть гонок.

Мы оценили тот факт, что Ландо тут же взял на себя вину. Он поднял руку и взял ответственность за аварию. Он мгновенно извинился перед командой.

То, как мы будем реагировать на подобные ситуации, в конечном итоге станет очень важным уроком. В ближайшие дни нам нужно будет изучить все необходимое, чтобы убедиться в том, что во время гонок мы будем держаться в пределах требуемых границ", — отметил Стелла.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую.