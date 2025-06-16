Андреа Стелла: «Макларен» поддерживает Норриса. Все было бы иначе, если бы он не извинился"

То, как мы будем реагировать на подобные ситуации, в конечном итоге станет очень важным уроком. В ближайшие дни нам нужно будет изучить все необходимое, чтобы убедиться в том, что во время гонок мы будем держаться в пределах требуемых границ", — отметил Стелла.