Кристиан Хорнер уверен, что Расселл провоцировал Ферстаппена: «Вы слышали Джорджа. Его цель была вполне очевидна»

[Многие давали подобные комментарии], мы поднимали вопрос об этом после брифинга пилотов с гоночным директором, чтобы они помнили об этом — ведь, очевидно, что подобное происходит. Но Макс, на мой взгляд, провел чисто весь уик-энд — он проехал сегодня очень хорошую гонку.