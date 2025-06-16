Кристиан Хорнер уверен, что Расселл провоцировал Ферстаппена: «Вы слышали Джорджа. Его цель была вполне очевидна»

После столкновения Расселла и Ферстаппена в Испании нидерландец получил три штрафных балла в лицензию — и до дисквалификации ему не хватает всего одного очка. Первые баллы сгорят только после следующего этапа в Австрии.
Перед стартом гонки в Канаде пилот «Мерседеса» поделился ожиданиями от борьбы с Ферстаппеном следующей фразой: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам».
Хорнер убежден, что это указывает на существование определенных намерений у британского пилота. Кроме того, руководитель «Ред Булл» добавил, что подобные заявления звучали и от других в паддоке. Например, провоцировать Макса советовал экс-пилот «Ф-1» Мартин Брандл.
"Во время вчерашней [субботней, после квалификации] пресс-конференции вы могли слышать комментарии Джорджа. Его цель была вполне очевидна. Не думаю, что тут были какие-то сюрпризы. Нечестная игра была неизбежна.
[Многие давали подобные комментарии], мы поднимали вопрос об этом после брифинга пилотов с гоночным директором, чтобы они помнили об этом — ведь, очевидно, что подобное происходит. Но Макс, на мой взгляд, провел чисто весь уик-энд — он проехал сегодня очень хорошую гонку.
Мы попросили гоночного директора пристальнее следить [за намерениями пилотов], потому что, очевидно, в медиа появлялись определенные комментарии — за ними нужно следить", — сказал Хорнер.
Кристиан Хорнер: «Мы подали на рассмотрение стюардам два протеста. Посмотрим, что они скажут».
Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам».