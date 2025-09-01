Тото Вольфф о составе «Мерседеса»: «Никаких больших новостей не будет»

Ранее он сделал схожее заявление по ходу уик-энда в Зандворте.
"Я всегда говорил, что никаких больших новостей не будет. Конечно, мы продолжим работать с обоими пилотами.
В случае Джорджа [Расселла] есть пару моментов, которые мы хотим оптимизировать: нужно определиться с количеством дней, используемых для переездов и маркетинга.
Он опытный пилот — об этом важно говорить. Мы хотим, чтобы наши пилоты выступали наилучшим образом. Думаю, мы перегрузили обоих гонщиков маркетинговой деятельностью и активностью в медиа — поэтому теперь мы хотим немного пересмотреть этот момент.
Будет ли объявление в Монце? Нет. Не думаю, что будет какое-то громкое объявление. Мы просто сообщим вам, что подписали соглашение", — отметил Вольфф.
Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов “Мерседеса” будет подтвержден».