Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серхио Перес: «Прошлый год был особенно трудным. Хочу снова получать удовольствие от “Ф-1”

Новый пилот «Кадиллака» поделился подробностями о ходе переговоров с командой.

Источник: Спортс"

«Все началось в декабре, когда стало очевидно, что я покину “Ред Булл”. Они обратились ко мне и на протяжении всего времени поддерживали связь: сообщали о том, что делают, о том, какие люди работают над проектом. Меня это впечатлило.

Вначале я не знал, чего хотел: пропустить сезон, вернуться в «Формулу-1» или нет. Думаю, переговоры удачно совпали с этими размышлениями — хорошо получилось. Я очень рад.

Прошлый год был особенно трудным и требовательным — так что у меня не получилось им насладиться. Я люблю этот спорт и хочу снова получать от него удовольствие. Вот зачем я сюда возвращаюсь", — отметил Перес.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов — их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?