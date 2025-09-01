Серхио Перес: «Прошлый год был особенно трудным. Хочу снова получать удовольствие от “Ф-1”

«Все началось в декабре, когда стало очевидно, что я покину “Ред Булл”. Они обратились ко мне и на протяжении всего времени поддерживали связь: сообщали о том, что делают, о том, какие люди работают над проектом. Меня это впечатлило.
Вначале я не знал, чего хотел: пропустить сезон, вернуться в «Формулу-1» или нет. Думаю, переговоры удачно совпали с этими размышлениями — хорошо получилось. Я очень рад.
Прошлый год был особенно трудным и требовательным — так что у меня не получилось им насладиться. Я люблю этот спорт и хочу снова получать от него удовольствие. Вот зачем я сюда возвращаюсь", — отметил Перес.
