Льюис Хэмилтон об аварии в Зандворте: «В моем случае такие инциденты можно пересчитать по пальцам одной руки»

Пилот «Феррари» высказался об отношении к аварии на Гран-при Нидерландов.

Источник: Спортс"

"Я в порядке. Морально я в норме. Как я сказал, есть много хорошего — я почувствовал, что добился прогресса. Я преследовал шедший впереди болид. И да, трудно принять такой результат.

Я уже давно выступаю в гонках. Бог знает сколько гонок я провел за всю карьеру — такие инциденты можно пересчитать по пальцам одной руки.

На нас как на команду оказывается огромное давление, а на меня теперь еще большее — ведь я провожу не самый хороший сезон. В Монце попытаемся впитать энергию, идущую от фанатов", — отметил Хэмилтон.

Хэмилтон провел за «Феррари» 15 гонок без подиумов — это новый рекорд.