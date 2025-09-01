Льюис Хэмилтон об аварии в Зандворте: «В моем случае такие инциденты можно пересчитать по пальцам одной руки»

"Я в порядке. Морально я в норме. Как я сказал, есть много хорошего — я почувствовал, что добился прогресса. Я преследовал шедший впереди болид. И да, трудно принять такой результат.
Я уже давно выступаю в гонках. Бог знает сколько гонок я провел за всю карьеру — такие инциденты можно пересчитать по пальцам одной руки.
На нас как на команду оказывается огромное давление, а на меня теперь еще большее — ведь я провожу не самый хороший сезон. В Монце попытаемся впитать энергию, идущую от фанатов", — отметил Хэмилтон.
Хэмилтон провел за «Феррари» 15 гонок без подиумов — это новый рекорд.