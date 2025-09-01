Ричмонд
Изак Аджар: «Порадовал себя половиной трофея! Невероятный день, спасибо, “Рейсинг Буллз”

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар опубликовал пост, посвященный 3-му месту на Гран-при Нидерландов. Это первый подиум в карьере франко-алжирского гонщика.

Во время празднования с командой Аджар разбил приз.

«Порадовал себя половиной трофея!? Невероятный день, спасибо, “Рейсинг Буллз”❤️», — написал пилот в соцсетях.

Фото: соцсети Изака Аджара.

Аджар сломал трофей за 3-е место на Гран-при Нидерландов.