Изак Аджар: «Порадовал себя половиной трофея! Невероятный день, спасибо, “Рейсинг Буллз”

Во время празднования с командой Аджар разбил приз.
«Порадовал себя половиной трофея!? Невероятный день, спасибо, “Рейсинг Буллз”❤️», — написал пилот в соцсетях.
Фото: соцсети Изака Аджара.
Аджар сломал трофей за 3-е место на Гран-при Нидерландов.
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар опубликовал пост, посвященный 3-му месту на Гран-при Нидерландов. Это первый подиум в карьере франко-алжирского гонщика.
Во время празднования с командой Аджар разбил приз.
«Порадовал себя половиной трофея!? Невероятный день, спасибо, “Рейсинг Буллз”❤️», — написал пилот в соцсетях.
Фото: соцсети Изака Аджара.
Аджар сломал трофей за 3-е место на Гран-при Нидерландов.