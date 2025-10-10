Ричмонд
Джонни Херберт: «Макларен» уже выиграл Кубок конструкторов — теперь пора позволить Норрису и Пиастри бороться"

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт считает, что в оставшихся шести гонках сезона «Макларен» не должен вмешиваться в борьбу за титул между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

"Ландо оказывает давление на Оскара и при этом сам хорошо выступает. Он снова показывает скорость, они оба очень близки друг к другу по темпу. Сейчас они должны показать свои сильные стороны.

Ключевой момент заключается в том, что «Макларен» должен позволить им бороться, ведь они уже выиграли Кубок конструкторов второй год подряд — что впечатляет. Теперь пора позволить пилотам бороться", — сказал Херберт.

Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами».