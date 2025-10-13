Ланс Стролл: «Благодаря поражениям больше узнаю о себе и расту как личность и пилот»

"В этом и дело. Мы можем говорить о подиуме и поулах, но давайте поговорим о поражениях. Думаю, именно за счет них ты больше узнаешь о себе, благодаря этим тяжелым моментам ты растешь.
Думаю, именно в таких ситуациях ты растешь как личность, как спортсмен, как пилот — благодаря этим трудностям, этим тяжелым дням. Что можно вынести из этого? Как можно стать сильнее к следующей неделе?
Мы все любим бывать на высоте. Мы все любим празднования с шампанским. Но именно в трудные моменты, трудные времена мы больше узнаем о себе и развиваемся", — сказал Стролл.
Ланс Стролл о критике: «Воспринимаю как шум. Люди очень поверхностны, это никогда не изменится».