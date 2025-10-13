Ричмонд
Юки Цунода: «Все еще пытаюсь понять, какие настройки использует Ферстаппен»

Пилот «Ред Булл» объяснил, как сдвиг в сторону настроек Макса Ферстаппена помог ему добиться прогресса.

Источник: Спортс

"С первого дня я фокусировался только на том, чего сам хотел от машины и не особо пытался копировать настройки Макса.

Я все еще пытаюсь понять, какие настройки он использует, потому что ему удается извлечь темп на любой трассе. Он выжимает практически максимум из настроек, так что, очевидно, у него есть определенные идеи насчет того, какой должна быть машина, начиная с первой практики.

Поэтому я стараюсь понять, как они меняют настройки, пытаюсь совместить оба направления — вот чем мы занимаемся с первого дня.

Качество моих выступлений становится все лучше и лучше. Я начал больше адаптироваться к «Ред Булл», у меня стало получаться пилотировать на пределе. Я немного приблизился к настройкам Макса — что хорошо", — сказал Цунода.

