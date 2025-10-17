Ричмонд
Тото Вольфф об интересе к Ферстаппену: «Мерседес» хочет выступать с Антонелли и Расселлом в будущем"

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал продление соглашений с Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли.

Гонщики будут выступать за команду в 2026 году, однако босс намекнул, что намерен сохранить состав и дальше.

«Считаю, нужна стабильность, и однолетний контракт не бывает приятным. Но есть определенные опции — не хочу вдаваться в подробности, однако мы хотим дать понять и пилотам, и команде, что такой путь мы выбрали, что мы очень довольны составом, есть хороший баланс», — заявил австриец на Гран-при США.

У Вольффа спросили о желании сделать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена напарником Расселла в 2027-м:

"Безусловно, для зрителей это будет зрелище. Но мы не хотим плодить слухи.

Мы хотим выступать с Кими и Джорджем в будущем, это хороший состав".

Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год в «Мерседесе» (The Mirror).

Джордж Расселл: «Цифры в контракте меньше, чем вы думаете. Но Вольфф был весьма щедр».