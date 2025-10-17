Тото Вольфф об интересе к Ферстаппену: «Мерседес» хочет выступать с Антонелли и Расселлом в будущем"

«Считаю, нужна стабильность, и однолетний контракт не бывает приятным. Но есть определенные опции — не хочу вдаваться в подробности, однако мы хотим дать понять и пилотам, и команде, что такой путь мы выбрали, что мы очень довольны составом, есть хороший баланс», — заявил австриец на Гран-при США.