Аяо Комацу: «Новинки в США должны расширить возможности “Хааса” с точки зрения работы с настройками»

В Остине «Хаас» обновил днище, воздуховоды задних тормозов и изменил опоры зеркал заднего вида.
"Вы стремитесь улучшить темп в целом, а также управляемость и стабильность. Пакет обновлений, который позволяет сделать поведение болида более предсказуемым, придает пилотам больше уверенности — а это означает улучшение управляемости.
Обновления [в виде нового днища] в Сильверстоуне убедили нас в том, в каком направлении следует развивать машину. В теории мы продолжили двигаться по этому же пути. Тогда поведение болида стало более предсказуемым и стабильным.
Новинки должны расширить наши возможности с точки зрения работы с настройками, поскольку кое-что ограничивало нас в этом плане", — сказал Комацу.
Гран-при США-2025. Практика. Норрис — 1-й, Хюлькенберг — 2-й, Пиастри — 3-й.