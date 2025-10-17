Ричмонд
Аяо Комацу: «Новинки в США должны расширить возможности “Хааса” с точки зрения работы с настройками»

Руководитель «Хааса» объяснил, что новинки, которые команда привезла на Гран-при США, должны улучшить управляемость болида.

Источник: Спортс"

В Остине «Хаас» обновил днище, воздуховоды задних тормозов и изменил опоры зеркал заднего вида.

"Вы стремитесь улучшить темп в целом, а также управляемость и стабильность. Пакет обновлений, который позволяет сделать поведение болида более предсказуемым, придает пилотам больше уверенности — а это означает улучшение управляемости.

Обновления [в виде нового днища] в Сильверстоуне убедили нас в том, в каком направлении следует развивать машину. В теории мы продолжили двигаться по этому же пути. Тогда поведение болида стало более предсказуемым и стабильным.

Новинки должны расширить наши возможности с точки зрения работы с настройками, поскольку кое-что ограничивало нас в этом плане", — сказал Комацу.

