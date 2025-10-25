Ричмонд
Андреа Стелла об отказе доработки нынешней машины: «Это бы серьезно скомпрометировало работу над проектом болида 2026 года»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что команда сознательно приняла решение достаточно рано прекратить работу над доработкой нынешней машины и перебросить все ресурсы на разработку болида для сезона-2026.

По словам Стеллы, несмотря на шанс выиграть титул в этом сезоне, команда не намерена жертвовать своим будущим. При этом в «Ред Булл» продолжают активно дорабатывать свою машину, что помогает Максу Ферстаппену сокращать отставание в общем зачете.

"Это бы серьезно скомпрометировало работу над проектом болида 2026 года. Мы хотим выигрывать титулы в будущем. Чтобы побеждать в будущем, вам нужна конкурентоспособная машина. И мы взвешенно подходили к выбору момента для переброски всех наших ресурсов на подготовку к сезону-2026.

На то, чтобы увеличить показатель прижимной силы болида хотя бы на один пункт уходят недели разработок, потому что в вопросе развития аэродинамики мы вышли на предел возможностей.

В то же время лишняя неделя работы над аэродинамикой болида 2026 года прибавляет вам очень много прижимной силы. И именно там, при наличии наиболее надежной информации, нужно принимать важнейшие решения", — рассказал Стелла.

