Ландо Норрис о борьбе за титул: «Давления стало больше, но я спокоен как никогда»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что не чувствует дискомфорта из-за давления, связанного с битвой за титул.

Источник: Спортс"

"В основном ощущения приятные. Когда такой вопрос задают, ты понимаешь: да, давления стало больше — в каждой практике, каждой квалификации, каждой гонке. Но я все равно наслаждаюсь заездами и, пожалуй, спокоен как никогда.

Я замечаю, что стало больше давления, внимания, требований. В то же время я чувствую себя более расслабленным", — заявил британец.

«Ред Булл» обновил днище и понтоны перед Гран-при Мехико, «Макларен» не менял болид.

Жак Вильнев: «Пиастри и Норрис — как два ребенка, которых ставят в угол».