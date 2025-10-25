Линдблад и О’Уорд, заменявшие Ферстаппена и Норриса, едва не столкнулись в практике. «Ред Булл» и Арвида предупредили

В вердикте отмечается, что пилоты едва не дошли до контакта — О’Уорду пришлось отруливать в зону вылета. Судьи возложили ответственность как на австрийскую команду, которая не лучшим образом информировала юниора о приближении Пато, так и на самого Арвида, чьи действия были признаны «потенциально опасными».
Лоран Мекьес: «По ходу сессии все команды лишились данных GPS, но Линдблад хорошо отработал».
Гельмут Марко о том, что Линдблад опередил Цуноду: «Юки работал на длинной серии кругов, Арвид — нет».