Линдблад и О’Уорд, заменявшие Ферстаппена и Норриса, едва не столкнулись в практике. «Ред Булл» и Арвида предупредили

«Ред Булл» и Арвид Линдблад, заменявший Макса Ферстаппена в первой тренировке перед Гран-при Мехико, получили по предупреждению от стюардов за блокировку Пато О’Уорда, который пилотировал «Макларен» Ландо Норриса.

Источник: Спортс"

В вердикте отмечается, что пилоты едва не дошли до контакта — О’Уорду пришлось отруливать в зону вылета. Судьи возложили ответственность как на австрийскую команду, которая не лучшим образом информировала юниора о приближении Пато, так и на самого Арвида, чьи действия были признаны «потенциально опасными».

Лоран Мекьес: «По ходу сессии все команды лишились данных GPS, но Линдблад хорошо отработал».

Гельмут Марко о том, что Линдблад опередил Цуноду: «Юки работал на длинной серии кругов, Арвид — нет».