Фредерик Вассер о задержке с проверкой финансовых отчетов команд: «Нужно избегать любых спекуляций, основанных на слухах»

Ранее в «Астон Мартин» признали, что совершили процедурное нарушение.
"Думаю, в конце концов не так важно, будет ли все завершено в сентябре или октябре. В этом вопросе нужно доверять ФИА — они занимаются своим делом. Довольно непростым, как мне кажется. Нужно избегать любых спекуляций, основанных на слухах, — подобное было бы ошибкой.
Последняя часть всего этого процесса связана с процедурным нарушением. Думаю, подобное может случиться с каждым. В этом нет никакого спортивного преимущества.
Нужно отделять спортивное преимущество, за которое положено спортивное наказание, от технического преимущества или технической ошибки. Этим занимается ФИА", — прокомментировал Вассер.
«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев.
Минимум 2 команды подозревают в нарушении финансового регламента (F1-Insider).