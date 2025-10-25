Ричмонд
Фернандо Алонсо о борьбе за титул в сезоне-2025: «Не думаю, что ситуация так уж похожа на 2007-й»

Пилот «Астон Мартин» прокомментировал сравнение текущего положения в борьбе за титул в личном зачете с ситуацией в 2007 году.

Источник: Спортс"

Тогда Кими Райкконен стал чемпионом, опередив боровшихся друг с другом пилотов «Макларена», одним из которых был сам испанец. Вторым гонщиком команды из Уокинга числился Льюис Хэмилтон.

В последнее время часто обсуждается, что из-за принципов современного «Макларена», которые подразумевают равную борьбу между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, титул может уйти к Максу Ферстаппену.

За счет победы на Гран-при США нидерландец сократил отставание от лидера чемпионата Пиастри до 40 очков.

"Не знаю, посмотрим, как все будет складываться вплоть до Абу-Даби. Здесь многое может быстро измениться — нужно смотреть на ситуацию от гонки к гонке, от дня ко дню.

В практиках у нас одни ощущения, в квалификациях — уже другие. А затем в гонке все зависит от того, как разворачиваются события.

Может появиться другой соперник, но посмотрим, как сложится в Абу-Даби. Не думаю, что ситуация так уж похожа на 2007-й. Я не согласен", — сказал Алонсо.

Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Ты вынужден ждать чего-то неожиданного — потому что преследуешь лидера чемпионата на лучшей машине».