Жак Вильнев: «Норрис сосредоточен на Ферстаппене, а не на Пиастри — Ландо опередит Оскара, если продолжит в том же духе»

"Что выбрать: идеальные настройки для квалификации или для гонки? Здесь ты в любом случае не стремишься оказаться на поуле, так что, пожалуй, лучше выбрать гоночные настройки. Мы видели, какая вчера была запутанная ситуация на длинных отрезках, но сейчас он контролирует и то, и другое.
Он скорее сосредоточен на Максе [Ферстаппене], чем на напарнике [Оскаре Пиастри]. Он не хочет, чтобы Макс подобрался ближе в чемпионате. Он знает, что он быстрее напарника и, пожалуй, понимает, что опередит его в какой-то момент, если продолжит в том же духе. Угрозой для него является Макс.
Но есть и другой аспект: настанет ли момент, когда «Макларен» начнет применять командные приказы? В этот момент они выберут того, кто будет впереди. Вот почему важно опередить напарника", — сообщил эксперт Sky Sports.
Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис — 1-й, Хэмилтон — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 5-й, Ферстаппен — 6-й.
Оскар Пиастри: «Лидирую я с отрывом в одно очко или 50, мой подход не меняется».