Фернандо Алонсо о том, как пилоты срезали повороты в Мексике: «Думал, с этим что-то сделают, но это, похоже, не проблема»

Пилот «Астон Мартин» недоволен стартом Гран-при Мехико, однако отметил, что на деле это несильно повлияло на его выступление, которое завершилось сходом из-за технических проблем.

Источник: Спортс"

"На старте я отыграл две позиции, но затем потерял четыре, потому что остался в пределах трассы. Были те, кто просто пропустил второй и третий поворот, пройдя их на полной скорости, — и так они оказались где-то на три позиции выше меня.

Мы бок о бок входили в поворот, а на выходе из третьего они уже оказывались в четырех позициях впереди меня. Я думал, что, быть может, с этим что-то сделают, но, как и в Остине, где выходили за границы первого поворота, это, похоже, не проблема.

Но это мало что поменяло. Думаю, у нас практически не было темпа. На старте я получил повреждение переднего антикрыла, но это не создавало каких-то проблем. Не думаю, что машина стала вести себя по-другому из-за переднего антикрыла. Мне кажется, там еще повредилось боковое зеркало — но это не проблема.

Однако тормоза немного перегревались. Я всегда находился в трафике, здесь мало чего можно было добиться. В конце концов, по-моему, у педали был длинный ход — проехать еще 40 кругов было невозможно", — сказал Алонсо.

Фернандо Алонсо: «Соперники поехали по прямой в поворотах, ФИА закрывает глаза второй раз подряд. Урок усвоен».