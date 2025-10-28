Ричмонд
Лоран Мекьес: «Ред Булл» продолжает развивать болид этого сезона, поскольку так команда готовится к 2026-му"

Руководитель «Ред Булл» объяснил, почему команда продолжает активно работать над болидом текущего сезона, несмотря на масштабную смену регламента в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

"Мы поступаем так, поскольку думаем о себе, мы считаем, что это поможет нам — неважно, чем занимаются другие. Мы оцениваем наш подход и таким образом готовимся к 2026-му.

Если бы мы считали, что наши действия поставят под вопрос успех в следующем году, то не стали бы так поступать. Мы понимаем, что у такого решения есть определенная цена, и считаем ее разумной — это того стоит.

Как мы уже говорили несколько раз, если бы мы перевернули эту страницу, где мы были недовольны машиной, не раскрыв весь потенциал, то перед 2026-м у нас было бы много вопросов и много фантазий.

Мы предпочли чуть больше вложиться в нынешний болид. Постарались разобраться с тем, что не работало, и извлечь темп. Это позволило нам обрести уверенность в своих средствах, методологиях и подходах перед 2026-м.

Конечно, это забирает много времени и сил, но за этим стоит причина. Все равно на производительность силовой установки это никак не повлияет", — пояснил Мекьес.

