Габриэл Бортолето о 10-м месте: «В борьбе с Аджаром совершил один из своих лучших обгонов в этом году»

"Неплохая гонка. Вчера [в субботу] я был очень расстроен. Я чувствовал, что у нас было гораздо больше темпа, но на последнем комплекте шин у меня не было сцепления — я был огорчен. В целом считаю, что машина могла оказаться в третьем сегменте, она хорошо ехала, как на европейских этапах.