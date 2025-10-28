Ричмонд
Габриэл Бортолето о 10-м месте: «В борьбе с Аджаром совершил один из своих лучших обгонов в этом году»

Пилот «Заубера» прокомментировал 10-е место на Гран-при Мехико, куда пробился после старта с 16-й позиции.

Источник: Спортс"

"Неплохая гонка. Вчера [в субботу] я был очень расстроен. Я чувствовал, что у нас было гораздо больше темпа, но на последнем комплекте шин у меня не было сцепления — я был огорчен. В целом считаю, что машина могла оказаться в третьем сегменте, она хорошо ехала, как на европейских этапах.

В гонке нам удалось показать очень хороший темп и заработать одно очко. В какой-то момент я много раз пытался пройти Изака Аджара. Я сказал себе: «Что будет, то будет. Если столкнемся, то пускай, но по крайней мере мне нужно попробовать атаковать».

Все сработало очень хорошо. У нас с ним была плотная борьба, но он действовал чисто. Я тоже ехал чисто. Все вышло хорошо — вероятно, один из моих лучших обгонов в этом году", — сказал Бортолето.

