Оскар Пиастри: «Машина “Макларена” быстра на этой трассе. Надеюсь, мы извлечем из этого преимущество в гонке»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что рассчитывает отыграться после неудачи в субботу.

Источник: Спортс"

"Мне просто не удалось проехать свой круг быстрее [в конце 3-го сегмента квалификации]. И это стало главным моментом.

Условия на трассе очень сильно отличались от того, что было вчера. Сегодня управлять болидом было заметно сложнее.

Я немного разочарован результатом, но наша машина, как кажется, вполне быстра на этой трассе, особенно это касается темпа на длинной дистанции. Так что я надеюсь, что в гонке мы сможем извлечь из этого преимущество.

В целом я постараюсь надавить на Норриса [в гонке], постараюсь использовать все возможности. И если у меня будет шанс надавить [на Норриса] — я это сделаю. Но для начала нужно этот шанс создать", — рассказал Пиастри.

