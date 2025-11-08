Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фредерик Вассер о квалификации: «Феррари» справилась гораздо лучше, чем в пятницу"

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу: Шарль Леклер показал третье время, Льюис Хэмилтон — 13-е.

Источник: Спортс"

"Пелотон становится все плотнее и плотнее, первое и 16-е места разделяют десятые доли секунды. Это означает, что можно вылететь из первого или второго сегменте из-за небольшой ошибки, неидеального круга подготовки или трафика.

Сегодня мы справились гораздо лучше, чем вчера. Важно сложить все воедино. Речь о сотых долях секунды между десятой и третьей позициями", — заявил Фред в эфире итальянского Sky.

Шарль Леклер: «Доволен третьим местом, ведь уик-энд складывается для “Феррари” тяжело».

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й.