Фредерик Вассер о квалификации: «Феррари» справилась гораздо лучше, чем в пятницу"

"Пелотон становится все плотнее и плотнее, первое и 16-е места разделяют десятые доли секунды. Это означает, что можно вылететь из первого или второго сегменте из-за небольшой ошибки, неидеального круга подготовки или трафика.
Сегодня мы справились гораздо лучше, чем вчера. Важно сложить все воедино. Речь о сотых долях секунды между десятой и третьей позициями", — заявил Фред в эфире итальянского Sky.
Шарль Леклер: «Доволен третьим местом, ведь уик-энд складывается для “Феррари” тяжело».
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й.