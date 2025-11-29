Оскар Пиастри: «Трасса в Катаре потрясающе подходит для болидов “Формулы-1”

Пиастри сумел выиграть квалификацию и в предстоящей гонке будет стартовать с поула.
«Больше всего мне нравится трасса. Да, понятно, что попадание на поул усиливает чувство удовлетворения, но гонять по этой трассе — это чистое удовольствие. В скоростных поворотах ты проходишь трассу на грани возможностей болида — и ты сам должен решать, атаковать на максимуме или все-таки нет. При этом проходя поворот на полной скорости ты не отыграешь очень уж много времени, но зато получаешь удовольствие от пилотажа. И да, эта трасса потрясающе подходит для болидов “Формулы-1”.
По итогам спринта можно было сказать, что тебе здорово помогает, если ты едешь по трассе, находясь в чистом воздухе. Честно говоря, я не особо задумывался о спринте, старался думать о квалификации. Но да, в спринте мы держали ситуацию под контролем. И теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы в гонке хорошо стартовать, а затем, надеюсь, точно так же провести гонку", — рассказал Пиастри.
Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.