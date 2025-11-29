Оскар Пиастри: «Трасса в Катаре потрясающе подходит для болидов “Формулы-1”

«Больше всего мне нравится трасса. Да, понятно, что попадание на поул усиливает чувство удовлетворения, но гонять по этой трассе — это чистое удовольствие. В скоростных поворотах ты проходишь трассу на грани возможностей болида — и ты сам должен решать, атаковать на максимуме или все-таки нет. При этом проходя поворот на полной скорости ты не отыграешь очень уж много времени, но зато получаешь удовольствие от пилотажа. И да, эта трасса потрясающе подходит для болидов “Формулы-1”.