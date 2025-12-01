Пиастри будет вынужден уступить место О’Уорду за рулем «Макларена» в 1-й практике перед Гран-при Абу-Даби

По регламенту каждый из пилотов по ходу сезона обязан дважды уступить свое место юниору команды и пропустить 1-ю пятничную практику.
По ходу нынешнего сезона Норрис уже дважды успел уступить свое место за рулем болида в пятничной практике, а Пиастри осталось сделать это еще один раз.
За рулем болида Пиастри заменит Патрисио О’Уорд — резервный пилот «Макларена», который выступает за команду в «Индикаре».
Кроме Пиастри, свои места в пятничной практике в Абу-Даби уступят новичкам пилоты еще шести команд — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз», «Уильямса», «Феррари», «Хааса» и «Астон Мартин».
