Андреа Стелла: «У “Макларена” все равно будет больше стратегических опций, чем у Ферстаппена»

При этом у «Макларена» все равно будет больше опций, чем у Макса. Если вы слишком сильно замедлитесь, то в какой-то момент можете сами оказаться уязвимы для атак со стороны соперников за счет андерката. Так что меня определенно радует то, что впереди у «Макларена» будут стартовать две машины", — рассказал Стелла.