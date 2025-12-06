Ричмонд
Андреа Стелла: «У “Макларена” все равно будет больше стратегических опций, чем у Ферстаппена»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Абу-Даби.

Источник: Спортс"

Стелла заявил, что не беспокоится из-за возможного использования Ферстаппеном тактики сдерживания — подобной той, которую Льюис Хэмилтон в 2016 году использовал в борьбе с Нико Росбергом.

Стелла сомневается, что Ферстаппену удастся достаточно долго сдерживать пелотон и подставить Норриса и Пиастри под атаки со стороны других пилотов.

"Если рассуждать с точки зрения доступных Максу опций и возможностей разыграть свои карты, я не слишком обеспокоен. Думаю, нас ждет очень интересная гонка, но я уверен, что борьба будет идти в рамках спортивного духа и честных принципов.

Если говорить о том, как могут развиваться события в гонке, то в принципе у гонщика могут быть причины контролировать ход заезда и темп — как минимум с точки зрения оптимальной работы с шинами, а не обязательно в контексте стратегии.

Так что да, мы определенно можем увидеть попытки контроля темпа со стороны лидера, а также будет интересно посмотреть на ситуацию с износом шин — и то, один или два пит-стопа будет в гонке. Пока это открытый вопрос.

При этом у «Макларена» все равно будет больше опций, чем у Макса. Если вы слишком сильно замедлитесь, то в какой-то момент можете сами оказаться уязвимы для атак со стороны соперников за счет андерката. Так что меня определенно радует то, что впереди у «Макларена» будут стартовать две машины", — рассказал Стелла.

Ферстаппен — на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри — сразу позади.

