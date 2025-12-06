Зак Браун: «Макларену» нужно хорошо проехать первый круг, после чего ситуация должна будет стабилизироваться"

Браун отметил, что главной задачей будет спокойно проехать первый круг, а затем сосредоточиться на достижении нужного результата.
"В преддверии завтрашней гонки мы располагаем очень хорошей машиной, а оба наших гонщика, которые борются за титул, стартуют в топ-3. То есть нам нужно главным образом хорошо проехать первый круг гонки, после чего ситуация должна будет стабилизироваться.
Думаю, текущее положение даже дает нам преимущество. Оно должно позволить нам хорошо поработать с пит-стопами — может быть, даже подумать над андеркатом для одного или обоих наших пилотов", — рассказал Браун.
Ферстаппен — на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри — сразу позади.