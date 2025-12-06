Зак Браун: «Макларену» нужно хорошо проехать первый круг, после чего ситуация должна будет стабилизироваться"

"В преддверии завтрашней гонки мы располагаем очень хорошей машиной, а оба наших гонщика, которые борются за титул, стартуют в топ-3. То есть нам нужно главным образом хорошо проехать первый круг гонки, после чего ситуация должна будет стабилизироваться.