Зак Браун: «Макларену» нужно хорошо проехать первый круг, после чего ситуация должна будет стабилизироваться"

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда спокойно воспринимает позиции своих пилотов на старте Гран-при Абу-Даби позади Макса Ферстаппена.

Источник: Спортс"

Браун отметил, что главной задачей будет спокойно проехать первый круг, а затем сосредоточиться на достижении нужного результата.

"В преддверии завтрашней гонки мы располагаем очень хорошей машиной, а оба наших гонщика, которые борются за титул, стартуют в топ-3. То есть нам нужно главным образом хорошо проехать первый круг гонки, после чего ситуация должна будет стабилизироваться.

Думаю, текущее положение даже дает нам преимущество. Оно должно позволить нам хорошо поработать с пит-стопами — может быть, даже подумать над андеркатом для одного или обоих наших пилотов", — рассказал Браун.

Ферстаппен — на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри — сразу позади.

