Джордж Расселл о чемпионстве Норриса: «Никогда не знаешь, когда у тебя появится возможность выиграть титул»

Пилот «Мерседеса» прокомментировал чемпионство Ландо Норриса в «Ф-1».

Источник: Спортс"

"Я правда счастлив за него. Честно говоря, возможно, будь я моложе и не столь зрелым, то завидовал бы победе соперника и соотечественника. Но чем старше становишься, тем лучше понимаешь, как трудно поддерживать высокий уровень выступлений в этом спорте.

Никогда не знаешь, когда у тебя появится возможность. Уверен, он и не думал о том, что у него будет шанс выиграть титул в этом году. Он отлично выступил во второй половине сезона. Я рад за него, он заслужил эту победу.

Планирую ли я отпраздновать с ним этот титул? Нет, если честно. Но пусть он наслаждается этим моментом", — сказал Расселл.

