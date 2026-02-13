Джордж Расселл о критике «Ф-1»-2026 от Ферстаппена: «Макс хочет лучший болид, и чтобы было весело. Пусть гоняется на “Нордшляйфе”

Двигатели очень сложные, и, откровенно говоря, это наверняка создаст больше проблем для инженеров, чем для пилотов. Как бы то ни было, эти две трассы, Барселона и Бахрейн — вероятно, наиболее простые с точки зрения работы с мотором. Не хочу слишком рано делать выводы — до того, как мы опробуем болиды в Мельбурне или Джидде. Там будет куда труднее.