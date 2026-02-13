Льюис Хэмилтон: «Достойная неделя, хороший накат. “Феррари” многое узнала о болиде»

"Хорошая неделя. Мы многое узнали о болиде, о шинах. Условия на трассе не соответствовали тому, что мы будем испытывать [в квалификации и гонке Гран-при Бахрейна], однако мы все равно многое поняли о покрышках, об их рабочем окне и пытаемся разобраться, как найти рабочее окно для машины. Мы стараемся оптимизировать болид перед следующей неделей, чтобы баланс стал лучше.