Льюис Хэмилтон: «Достойная неделя, хороший накат. “Феррари” многое узнала о болиде»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон резюмировал три дня предсезонных тестов в Бахрейне для Скудерии.

"Хорошая неделя. Мы многое узнали о болиде, о шинах. Условия на трассе не соответствовали тому, что мы будем испытывать [в квалификации и гонке Гран-при Бахрейна], однако мы все равно многое поняли о покрышках, об их рабочем окне и пытаемся разобраться, как найти рабочее окно для машины. Мы стараемся оптимизировать болид перед следующей неделей, чтобы баланс стал лучше.

В целом хорошая, достойная неделя, хороший накат — и со стороны Шарля [Леклера], и с моей, и я очень благодарен за это, за всю упорную работу команды. С нетерпением жду следующую неделю«, — заявил семикратный чемпион “Формулы-1”.

«Макларен», «Феррари» и «Уильямс» — лидеры по накату на тестах в Бахрейне, «Мерседес» — 10-й.

Хэмилтон остановился из-за закончившегося топлива — «Феррари» целенаправленно проверяла работу болида.

